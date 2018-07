Atalanta: 3-0 nel test a V.Bergamo

(ANSA) - ZINGONIA (BERGAMO), 28 LUG - L'Atalanta ha battuto 3-0 la Virtus Bergamo 1909 (serie D) nella partita d'allenamento (non ufficiale) disputata sul campo principale presso la sede del Centro Sportivo Bortolotti. Tutti nel primo tempo i gol: a segno Djimsiti (2'), in tuffo di testa su angolo di Castagne, l'esordiente Mario Pasalic (9') con un piattone a fil d'incrocio sul corner di Reca corretto dalla torre di Zapata e lo stesso colombiano (42') con un tocco sotto di sinistro innescato da Valzania. A riposo Ilicic (influenza); i titolari (noie superabili per Gomez alla testa del perone) dell'andata del secondo turno di qualificazione di Europa Legue contro il FK Sarajevo di giovedì 26 non hanno giocato. Ginocchio destro girato per Tumminello, sostituito da Cornelius dopo 24 minuti.

Il lavoro dei nerazzurri verso Sarajevo prosegue domenica mattina a porte chiuse.