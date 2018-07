Allerta temporali oggi e domani a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di domenica. Il Centro meteo regionale ha emanato un'allerta in codice giallo (rischio moderato).

Il Comune dispone l'attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.