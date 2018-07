Sala, Lez allineata con Area C

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Con la Lez, la Law emission zone, che da gennaio impedirà l'ingresso in città ai diesel più inquinati, "noi vogliamo partire, c'è una profonda volontà politica di andare avanti". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Beppe Sala, anche alla luce dell'incontro avuto dall'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, con i commercianti. "Vedremo di trovare la formula giusta con i commercianti e con il Consiglio comunale, soprattutto", ha aggiunto. Le giornate in cui il provvedimento sarà attivo dovrebbero almeno in partenza essere quelle di Area C, quindi con sabato e domenica escluse. "In partenza tenderemmo a rimanere molto allineati sull'Area C - ha detto Sala -. Stiamo pensando anche al nome: Lez è un po' difficile da formulare". I commercianti hanno espresso soddisfazione su questo punto.

"Diamo atto con soddisfazione al Comune di aver valutato e recepito la nostra richiesta di non applicare al sabato la Lez - ha commentato Simonpaolo Buongiardino, presidente Assomobilità (Confcommercio Milano).