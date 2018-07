Milano Bike city, omaggio alle 2 ruote

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Milano sarà la città della bicicletta per due settimane grazie a 'Milano Bike City', che si terrà dal 15 al 30 settembre. Sono oltre 200 gli eventi in quello che già è stato definito il fuorisalone delle due ruote. "Saranno due settimane importanti per il grande popolo della bicicletta che sta trovando in Milano una città in evoluzione", ha detto il sindaco Beppe Sala. Dal 28 al 30 settembre spazio ad un evento per gli sportivi, la Milano Ride promossa da Radio Deejay. "Lo scorso anno abbiamo avuto più di mille partecipanti - ha detto Linus - e quest'anno vogliamo raddoppiare". Anche il cinema celebrerà la bici con una programmazione ad hoc promossa da Il Cinemino di via Seneca. In città ci saranno eventi per tutti, dalla gara per bici con scatto fisso al Velodromo Vigorelli, alla bicicletta per bambini di Massa Marmocchi. La sfida però rimane solo una, cioè quella "di rendere Milano nei prossimi anni la capitale europea della bicicletta", come ha spiegato Giovanni Morozzo di Ciclica.