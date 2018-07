Fs: Toninelli, nuovo ad pensi a Trenord

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - "Pendolari lombardi meritano di viaggiare su treni comodi e puntuali. E Trenord, come vedete, non li garantisce. Darò subito mandato al nuovo Ad di Fs di intervenire". E' quanto afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli in un tweet nel quale aggiunge "Dico anche che bisogna mettere i concessionari di fronte alle loro responsabilità".