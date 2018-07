Anziano muore travolto da un treno

(ANSA) - PAVIA, 27 LUG - Un anziano, del quale non sono ancora state rese note le generalità, è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre stava cercando di attraversare i binari a Broni (Pavia) con la sua bicicletta.

Il macchinista, una volta accortosi della presenza dell'uomo, ha cercato di evitare l'impatto ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'anziano.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri che hanno subito avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica del drammatico episodio.