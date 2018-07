Scaroni, Leonardo per riportare Milan su

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - ''Leonardo si è unito al Milan come ulteriore prova dello sforzo che la nuova proprietà ha messo in piedi per riportare il Milan ai fasti del passato''. Lo ha detto Paolo Scaroni, neo presidente del Milan, nel corso della presentazione di Leonardo come nuovo direttore tecnico rossonero. ''L'ho visto stamattina, conosce e abbraccia tutti, significa che è veramente di casa - ha spiegato -. Le sue idee e suoi progetti sono coerenti con la strategia di Elliott sul Milan, perché vuole riportare la società nella posizione che le spetta, compatibilmente con i vincoli che ci pongono, in particolare con financial fair play''. Un'idea chiara, quella del fondo statunitense, ha spiegato Scaroni: ''Elliott cerca sempre professionisti seri, con provata esperienza, per portare avanti il proprio investimento. E lo ha fatto anche nel mondo del calcio'', ha concluso il presidente rossonero.