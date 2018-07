Reintegrare giornalisti Visto e Novella

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Il gruppo Visibilia, Visibilia Magazine srl in liquidazione e Visibilia Editore Spa, dovrà "reintegrare immediatamente" i giornalisti dei settimanali 'Visto' e 'Novella 2000' che hanno fatto ricorso contro il licenziamento collettivo. Lo ha deciso il Tribunale del Lavoro di Milano che ha condannato il gruppo editoriale dell'on. Daniela Santanchè anche alla corresponsione degli stipendi dal momento del licenziamento a quello della reintegrazione in servizio e al pagamento delle spese legali. Lo rende noto l'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg) specificando che il giudizio favorevole giunge a quasi un anno dal licenziamento dei giornalisti. Dimitri d'Asburgo Lorena, del cda di Visibilia Editore, "contesta in fatto e diritto la sentenza. In una causa analoga - spiega - abbiamo vinto".