Inter: Antonello, Icardi nostro capitano

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - "Con Icardi non ci sono mai stati problemi, abbiamo sempre detto che Mauro è il nostro capitano, e nelle prossime settimane ci incontreremo per parlare, abbiamo intenzione rivedere il contratto. Non abbiamo una pressione enorme, appena possibile ci incontreremo": così l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, che ha definito il mercato del club "ottimo, pianificato nei tempi e nei modi corretti". "Manca ancora qualcosina, stiamo lavorando - ha aggiunto prima della presentazione del calendario della Serie A -. Vrsalijko? E' uno degli obiettivi, poi magari non è solo quello. Dipende dalle condizioni e dalle situazioni. Competere nel campionato italiano è fondamentale per l'Inter. Con la Juventus vedremo, quello che dobbiamo fare noi è ridurre il gap che ancora abbiamo dimostrato di avere nei confronti delle prime due squadre: vogliamo ridurre il gap e fare un'ottima Champions".