Europa League: Atalanta-Sarajevo 2-2

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Atalanta e Sarajevo hanno pareggiato 2-2 nella partita di andata del secondo turno preliminare dell'Europa League, disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Chiuso il primo tempo, letteralmente dominato, sul doppio vantaggio grazie alle reti dei difensori Toloi (11') e Mancini (48'), la squadra di Gasperini si è fatta sorprendere nella ripresa dai gol di Handzic (22'), praticamente il primo tiro in porta dei bosniaci, e Sisic (27'). Un'Atalanta sulle gambe non è più riuscita a trovare il nuovo vantaggio e tra una settimana dovrà vincere a Sarajevo per superare il turno.