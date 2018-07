Ats: campione positivo in una fontana

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Sono 98 i campionamenti già effettuati dall'Ats di Milano nel Comune di Bresso - e diventeranno circa 150 in giornata - per individuare la presenza del batterio legionella. Lo ha spiegato il direttore del dipartimento di prevenzione Giorgio Ciconali, durante una conferenza stampa nella sede del Comune. Quasi tutte le case dei contagiati sono state campionate e in una "è stato stato ritrovato il batterio in quantità significativa". Un altro campione positivo, ha ribadito Ciconali, è stato riscontrato da un primo esame "pcr", che indica solo se il batterio è presente o meno, in una fontana pubblica, detta 'del mappamondo' che si trova nella zona centrale di Bresso. "Il risultato è sicuro, il dubbio è sulla concentrazione del batterio. Se la fontana è un pericolo per la salute pubblica lo potremo sapere solo nei prossimi giorni" ha precisato Ciconali. Il sindaco di Bresso ha quindi confermato che la fontana in questione è stata chiusa fin dai primi giorni dell'emergenza "in via cautelativa".