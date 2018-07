Alle Teche Rai il patrimonio di Liverani

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Le Teche della Rai da oggi hanno un patrimonio che raccoglie l'intera storia del fotogiornalismo italiano. E' tutto l'archivio di Vito Liverani che del fotogiornalismo è stato il principale protagonista, se non l'inventore, e che ha deciso di affidare ogni istante della sua vita professionale alla Rai la quale si occuperà di custodire, restaurare e utilizzare i circa 3 milioni tra negativi, diapositive e stampe, che testimoniano un secolo di storia italiana. E' stato lo stesso Liverani, che non ha nascosto la sua commozione, con la direttrice di Teche Rai, Maria Pia Ammirati, a spiegare la scelta "del cuore" di affidare alle Teche le centinaia di migliaia di scatti con cui la sua agenzia Omega ha raccontato lo sport, lo spettacolo, la politica, l'economia la cronaca del Paese. Apparteneva alla sua agenzia e ora fa parte del patrimonio Rai, per esempio, quella foto entrata nella leggenda dello scambio di borraccia tra Bartali e Coppi al Tour de France.