2026: Mornati,stiamo sviscerando costi

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il lavoro della commissione nominata dalla Giunta del Coni per analizzare gli studi di fattibilità di Cortina, Milano e Torino - città in lizza per rappresentare l'Italia alla candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 - "si chiuderà il 31 luglio perché vogliamo fare un lavoro serio sui costi, e quindi stiamo analizzando bene i dossier". Lo ha dichiarato Carlo Mornati, segretario generale del Coni e coordinatore della commissione, al termine della riunione avvenuta a Palazzo H a Roma. "Le delibere comunali sono arrivate, era un passaggio formale che ci ha permesso di mettere mano su determinati aspetti che sono quelli dei costi, molti dei quali legati a piccole sfumature. Ora li stiamo sviscerando tutti e il 31 daremo quella che secondo la commissione potrebbe essere la soluzione migliore" aggiunge Mornati, ricordando che "il Governo ha detto la sua dandoci delle indicazioni chiare: ci ha chiesto di essere parsimoniosi perché alla fine metterà i soldi per gli impianti, e noi vogliamo esserlo".