Ryanair: cancellati voli a Orio al Serio

(ANSA) - BERGAMO, 25 LUG - Prime cancellazioni nella mattinata di oggi di voli in partenza e arrivo allo scalo bergamasco di Orio al Serio per lo sciopero annunciato del personale della compagnia aerea low cost Ryanair.

Si segnalano già nove voli cancellati in partenza con la compagnia aerea irlanderse: in particolare quelli per Londra, Parigi, Catania, Marrakech, Oradea, Vigo, Gotheborg e Brindisi, Corfù. Sette i voli cancellati in arrivo: da Oradea, Catania, Londra, Vigo, Marrakech, Brindisi e Parigi.