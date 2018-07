Pasalic: 'Spero di fare grandi cose'

(ANSA) - BERGAMO, 25 LUG - "Spero di poter fare grandi cose per l'Atalanta, ho ricevuto molti messaggi sui social media dai tifosi e farò di tutto per ripagarli". Mario Pasalic affida al sito ufficiale del club le prime impressioni da atalantino: "Ho solo bisogno di un paio di giorni per smaltire il viaggio dall'Australia", ha aggiunto, alludendo alla tournée per la quale era stato convocato dal nuovo tecnico dei londinesi Maurizio Sarri. Il centrocampista croato a Zingonia ritrova volti già noti: "Rivedo tanti giocatori che conoscevo, ricordo due stagioni fa due partite molto difficili per noi del Milan, 0-0 a San Siro e 1-1 al ritorno - ha proseguito Pasalic, che ha scelto la maglia numero 88 -. A Bergamo fu ancora più difficile, perché c'era un'atmosfera molto calda. Sono felice di essere qui, ringrazio la società e l'allenatore Gasperini per la fiducia. Punto a evitare gli infortuni e a giocare al meglio il maggior numero possibile di partite, per aiutare la squadra a conseguire i suoi obiettivi".