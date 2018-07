Legionella:vademecum prevenzione su sito e social Ats Milano

(ANSA) - BRESSO, 25 LUG - Un vademecum per la prevenzione dal contagio e dall'infezione della legionella sarà pubblicato online, sul sito e sui canali social di Ats Milano, l'Azienda Tutela della Salute. Un modo "per diffondere informazioni capillari alla cittadinanza", ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Nel pomeriggio, alcuni rappresentanti di Ats incontreranno nuovamente il sindaco di Bresso, Simone Cairo, e sono in programma una serie di incontri anche con i sindaci dei territori limitrofi.(ANSA).