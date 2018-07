Legionella:'80% casi passata fase acuta'

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - "Oltre l'80% delle persone che hanno contratto la legionella, al momento sono 18 i casi, hanno superato bene la fase acuta: purtroppo alcuni anziani in condizioni critiche e fortemente debilitati non ce l'hanno fatta. Stiamo lavorando e occupandoci al meglio per assistere tutti i malati": lo ha detto all'ANSA, l'assessore lombardo al welfare Giulio Gallera.

"Il batterio non ha un'aggressività forte - ha sottolineato Gallera - bisogna però rispettare le regole su cui abbiamo insistito: non si trasmette bevendo acqua o da persona a persona, ma bisogna stare attenti alle nebulizzazioni".