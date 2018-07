Legionella: sindaco Bresso altre analisi

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Simone Cairo, il sindaco di Bresso, la cittadina colpita dall'emergenza legionella che ha provocato la morte di tre persone, ha richiesto nuove "indagini e rilievi in collaborazione con Arpa e Ats per verificare anche l'aria" e "non escludere nulla". Il sindaco ne ha parlato con l'Ansa nel suo ufficio di via Roma, a Bresso. "Tutte le ipotesi sono sul campo", ha ribadito il sindaco. "Le indagini e i rilievi negli acquedotti sono risultati negativi - ha aggiunto Cairo - aspettiamo invece quelli effettuati nelle residenze delle persone che sono state ricoverate. C'è il sospetto in alcuni casi è che si stia sviluppando una coltura della legionella negli ambienti domestici", ha concluso il sindaco.