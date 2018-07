Iulm, Gianni Canova è il nuovo Rettore

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Gianni Canova è il nuovo Rettore dell'Università Iulm. Professore ordinario di Storia del cinema e Filmologia, già prorettore vicario e preside della Facoltà di Comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità, succede al professor Mario Negri, alla guida dell'Università dal 2015. Il Consiglio di amministrazione lo ha eletto all'unanimità per l'esennio 2018-2024.

"Un'elezione - scrive in una nota l'Università milanese - che garantisce un equilibrio fra innovazione e continuità nel governo dell'Ateneo. Negli ultimi anni, sotto la guida del Professor Negri, l'Università IULM è cresciuta sia in termini qualitativi che quantitativi, affermandosi come leader nella formazione legata alla comunicazione". "Il professor Canova - primo docente di cinema a diventare Rettore di una Università italiana - si propone di rafforzare questa crescita mettendo al centro dell'Università lo studente".