Inter: solo contusione per Dalbert

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - L'Inter tira un sospiro di sollievo per Dalbert. Gli accertamenti clinico-strumentali svolti questa mattina presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno infatti confermato solo una forte contusione alla spalla destra per il terzino nerazzurro, spiega la società in una nota. Le condizioni di Dalbert saranno valutate giorno dopo giorno.