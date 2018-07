Atalanta, Haas in prestito al Palermo

(ANSA) - BERGAMO, 25 LUG - L'Atalanta, con una nota sul proprio sito web, ha ufficializzato la cessione di Nicolas Haas al Palermo con la formula del prestito secco. Il 22enne centrocampista svizzero, Nazionale Under 21 del suo Paese, è reduce da una stagione con 9 presenze in A, solo a Torino con la Juventus (14 marzo) nell'undici iniziale, più 2 in Coppa Italia con Sassuolo (da titolare) e Napoli. Il giocatore aveva già raggiunto ieri nel tardo pomeriggio il ritiro rosanero di Sappada.