Atalanta, Cabezas al Fluminens

(ANSA) - BERGAMO, 25 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato il prestito del nazionale ecuadoriano Bryan Cabezas al Fluminense.

I brasiliani ottengono il diritto di riscatto per l'esterno alto mancino classe '97, 1 sola presenza in serie A il 15 aprile 2017 sul campo della Roma, nell'ultima stagione inizialmente al Panathinaikos in Grecia (14 presenze e 2 reti, nei preliminari di Europa League) e dal 31 gennaio all'Avellino (6 partite).