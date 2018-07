ANSA-BOX/ Legionella: esperto, probabilmente da unica sorgente

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Tutti gli 'indizi' raccolti fino a questo momento sul focolaio di legionella nel milanese "fanno pensare a una sorgente unica di contagio, che va trovata". E' il parere di Massimo Galli, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive (Simit).

"Un numero così alto di casi così concentrati fanno pensare a una sorgente comune - nota Galli -. Il più delle volte si verificano casi isolati, mentre in questo caso un gruppo di casi in una unità temporale così limitata meritano un approfondimento, questo giustifica le indagini in corso. Bisogna ricordare che il batterio non si trasmette da persona a persona, ci deve essere una inalazione in un contesto ambientale. La legionella è un batterio che vive nell'acqua e che è molto persistente, ci sono descrizioni nei contesti più vari, persino nell'acqua usata da un dentista il cui aerosol è stato inalato da un'anziana".

I principali 'indiziati', ricorda Galli, sono i condizionatori. "Il batterio, anzi il gruppo di batteri della legionella possono essere presenti nell'acqua che arriva nelle case, ma si contrae per inalazione dell'aerosol. Di solito i veicoli principali sono i condizionatori, ma contagi sono arrivati addirittura attraverso la doccia. Le persone più colpite sono quelle anziane e malate. La diffusione del batterio è in aumento per diversi motivi, principalmente perchè sono in aumento gli anziani, e poi perchè si diffonde sempre di più l'uso di condizionatori nelle case, negli Usa soprattutto ma anche da noi. Questo determina anche una maggiore presenza di impianti obsoleti, o con una non corretta manutenzione, che sono quelli più pericolosi. C'è poi una 'stagionalità' nelle infezioni ovviamente, perchè d'estate si frequentano di più luoghi come le piscine o i centri termali che sono veicolo di infezione, oltre a usare di più i condizionatori". (ANSA).