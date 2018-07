Acqua del Lambro diventa verde

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Si è trasformato in un sentiero verde fluorescente il fiume Lambro a Milano. Secondo quanto riferito da Legambiente, la causa è il rilascio in fognatura, nelle ore notturne, di fluoresceina, un colorante che al contatto con i raggi ultravioletti emette un'intensa fluorescenza di colore giallo-verde.

Gli enti preposti ai controlli, prosegue la nota di Legambiente, confermano che lo scarico è avvenuto subito a nord di Milano, nella rete fognaria, ma saranno solo gli accertamenti in corso ad individuare da quale insediamento produttivo provengono. "Pare si tratti di un prodotto apparentemente innocuo - dichiara Barbara Meggetto presidente di Legambiente Lombardia -.

L'allarme e il timore di vedere compromesso l'ecosistema fluviale è grande. Chiediamo di non abbassare la guardia: qualcosa infatti, non funziona nella macchina dei controlli e dei presidi del sistema depurativo se ci ritroviamo a parlare di scarichi impropri ad ogni estate!".