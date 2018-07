Ragazzina dispersa, anche cani da Olanda

Sono riprese questa mattina le ricerche di Iuschra, la 12enne autistica scomparsa a Serle in provincia di Brescia, giovedì all'ora di pranzo mentre era in gita con altri ragazzi disabili.

Nella vasta area dove da cinque giorni e cinque notti sono in corso le ricerche, sono arrivati anche i cani molecolari di un'unità di salvataggio olandese, che era arrivata nei giorni scorsi a Pacengo, nel Veronese, per le ricerche un giovane diciassettenne olandese scomparso, poi trovato morto ieri pomeriggio.

Le ricerche della ragazzina autistica dispersa da giovedì scorso a Serle, in provincia di Brescia, continuano fino a sabato. È quanto emerge al termine del vertice con i soccorritori presieduto dal prefetto di Brescia Annunziato Vardè. Da sabato, se non emergeranno risultati evidenti, resteranno sul territorio solo gli specialisti. "Siamo convinti di continuare fino a quando non avremo novità", ha spiegato il prefetto bresciano.