Ozuna al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Considerato l'artista urbano n.1 nelle classifiche mondiali, sbarca a sorpresa mercoledì 1 agosto al Milano Latin Festival, sul palco di Assago, il portoricano Juan Carlos Ozuna Rosado, in arte Ozuna: dopo Napoli, il 29 luglio, è la seconda tappa italiana della tournée 'Odisea World Tour' del multipremiato cantante.

Presenterà live il suo album 'Odisea', certificato 6 volte Platino negli Stati Uniti e in testa alla N° 1# della classifica Hot Latin Albums di Billboard per 39 settimane consecutive, che include ben cinque singoli certificati Disco d'Oro in Italia: "Tu Foto", "Siguelo Bailabdo", "Se Preparo", "El Farsate", "Dile que tu me quieres". Insieme ai colleghi Bad Bunny, Nicky Jam, Casper, Nio Garcia e Darell spopola nei club e sui social con il tormentone urbano dell'estate 2018 "Te Bote Remix", già Disco D'Oro in Italia nella top 20 della classifica italiana di Spotify e con oltre 800 milioni di visualizzazioni su YouTube.