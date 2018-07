Operaio inala sostanza tossica, grave

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Un operaio di 46 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, dopo aver inalato una sostanza tossica all'interno dell'azienda farmaceutica Olon di Pobbiano di Rodano (Milano). A trovare l'uomo, privo di sensi, sono stati due suoi colleghi poco prima di mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito, l'operaio avrebbe commesso un errore nel manovrare la sostanza tossica, l'anidride trifluoracetica, finendo con inalare i fumi e perdendo subito conoscenza. Immediatamente sono intervenute tre ambulanze ed è stato rianimato per poi essere trasferito all'ospedale di Vimercate dove il quadro clinico è leggermente migliorato. I colleghi che lo hanno trovato, sottoposti ad accertamenti, non sono rimasti intossicati. Per questo si ipotizza che l'operaio, che già due giorni fa ha accusato mal di testa e non è stato bene, sia allergico alla sostanza inalata.

Sul posto anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per accertare l'eventuale pericolo ambientale.