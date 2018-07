Milano: Maran, contributi Apple per piano periferie

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - "C'è una cosa che non sapete dell'Apple Store che apre in questi giorni a Milano, con una piazza e una fontana eccezionali: i contributi pagati da Apple sono in larga parte andati a finanziare il piano periferie". Lo ha sottolineato sulla sua pagina Facebook l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, parlando dell'apertura del nuovo Store in piazza Liberty, a due passi dal Duomo. "Per me è un aspetto importante che lega i quartieri tra di loro - ha aggiunto -, solo una parte degli introiti son stati utilizzati per l'appalto dei lavori nella limitrofa via Ragazzi del 99, che verrà riqualificata a breve. Benvenuta Apple". (ANSA).