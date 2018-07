Iab Forum analizza impatto sociale

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Analizzare l'impatto sociale, etico ed economico del digitale. E' l'obiettivo di Iab Forum, in programma al Mico di Milano il 12-13 novembre prossimi. "I am everywhere" è il claim di un'edizione che "vuole mettere al centro del dibattito una società alle prese con una trasformazione sempre più guidata dalle tecnologie e dai dati, che hanno pervaso la quotidianità delle persone con una forza rivoluzionaria" spiegano gli organizzatori. Inoltre si cercherà di rispondere a domande, come, a chi è affidata la governance del web, come può l'attuale regolamentazione europea e nazionale agevolare lo sviluppo dell'economia digitale, o ancora, come si è evoluto il rapporto tra cittadini e città, tra aziende digitali e utenti, e come si è modificato il modo di fare business rispetto al passato.