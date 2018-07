Auto schiacciata tra due tir, 1 morto

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Un uomo di 59 anni è morto in un incidente avvenuto sull'autostrada A4 all'altezza del chilometro 137, tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni (Milano). L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura schiacciata tra due tir. L'impatto è avvenuto intorno alle 10.30. Altre tre persone (di 35, 46 e 54 anni) sono rimaste ferite ma le loro condizioni non sono ritenute gravi. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.