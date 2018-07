Senzatetto tentano stupro amica, presi

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Due gambiani irregolari sono stati arrestati, a Monza, con l'accusa di tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza senza fissa dimora che frequentava come loro alcune aree dismesse.

I tre infatti si erano conosciuti nei pressi della stazione, e avevano deciso di passare la notte tra venerdì e sabato in una costruzione semi abbandonata lì vicino. Ma una volta all'interno i due hanno aggredito la conoscente, una 21enne italiana, strappandole i vestiti e cercando di violentarla. Lei però è riuscita a divincolarsi ed è uscita chiamando aiuto con il suo cellulare. All'arrivo dei carabinieri del Radiomobile i due erano ancora nel casolare a dormire. Si tratta di due stranieri irregolari e con precedenti per spaccio, che sono stati fermati.

Stamani l'arresto è stato convalidato e sono stati trasferiti in carcere. La giovane è stata visitata all'ospedale S.Gerardo di Monza dove è stata dimessa con 7 giorni di prognosi per ecchimosi.