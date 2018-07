Salvini dona sangue in sede Avis Milano

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - "Ho scoperto che ho la pressione un po' alta. Mi hanno detto rilassati, ho risposto facile a dirsi meno facile a farsi...": lo ha ammesso il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, con una battuta, dopo aver donato il sangue nella sede dell'Avis di Milano. Dopo la periodica donazione Salvini ha rivolto un invito "a uomini e donne, ragazzi e ragazze tra i venti e i cinquant'anni in buona salute che passino qualche ora della loro l'estate in città, perché è sempre un periodo di emergenza, le trasfusioni servono sempre e le malattie non conoscono pause". Ad accogliere Salvini nel centro di largo Volontari del sangue il presidente di Avis Lombardia Oscar Bianchi, che ha ricordato: "Donare il sangue è un gesto anonimo, gratuito e responsabile. Questi sono i principi su cui si basa la nostra associazione, che a livello nazionale ha 1,3 milioni di donatori è in Lombardia più di 270 mila. Durante il periodo estivo l'Avis è sempre a disposizione, a servizio del sistema sanitario nazionale".