Olimpiadi 2026: Lega chiede Palasport

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Via libera del Consiglio comunale di Milano all'ordine del giorno, presentato dalla Lega, che chiede la realizzazione di un grande palazzo dello sport a Milano, anche in vista della candidatura della città ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Il documento è stato votato all'unanimità dal Consiglio e invita il sindaco e la giunta ad "iniziare subito l'iter di individuazione dell'area", che dovrà essere pubblica, "la progettazione e la realizzazione di un grande palazzo dello sport di livello internazionale da definire Città dello sport".

Inoltre il progetto dovrà essere inserito nel Pgt che il Consiglio comunale discuterà nei prossimi mesi. Un palazzo dello sport "manca a Milano dal 1985 - ha commentato il capogruppo della Lega a Palazzo Marino, Alessandro Morelli -. Il Forum di Assago ha supplito a questa mancanza ma la presenza di una struttura degna a Milano resta fondamentale a prescindere da come andrà la vicenda della candidatura alle Olimpiadi".