Aeroporti: Fontana in visita a Malpensa

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha visitato oggi per la prima volta l'aeroporto di Malpensa. "Crediamo molto in questo scalo e lo vogliamo sostenere. È una grande realtà, un grande aeroporto in sviluppo", ha detto il governatore dopo aver visitato l'hub di Fedex, la control room del coordinamento di scalo e la piazza del lusso e del gusto. "Siamo dell'idea che si debba continuare ad appoggiare Malpensa e che si debba dare una mano al nostro servizio aeroportuale che ha una grande potenzialità".

I dipendenti Sea di Malpensa "sono passati da 16mila a 20mila in quattro anni", ha sottolineato il presidente di Sea Pietro Modiano. Le aspettative dell'aeroporto in provincia di Varese sono alte: "La regola è per ogni milione di passeggeri, mille occupati in più - ha chiarito Modiano -, questo significa che se le cose vanno come ci immaginiamo avremo un potenziale di crescita di 10mila occupati nei prossimi sei-sette anni".