Sequestrati 1.5 mln sacchetti plastica

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Maxi sequestro della Polizia locale di Milano di circa un milione e mezzo di sacchetti in plastica non a norma e contraffati. Infatti, come spiega una nota del Comune, la novità che tra di essi c'erano anche buste con l'imitazione del marchio Louis Vuitton.

Il sequestro è frutto di una indagine della Polizia locale sulla tracciabilità di alcuni prodotti e, successivamente, dal controllo di un autotrasportatore che riforniva gli operatori del mercato di Via Crema a Milano, gli agenti hanno individuato un importante distributore di sacchetti in plastica non conformi. Si tratta di un cittadino marocchino di 60 anni, titolare di un'azienda che rifornisce di imballaggi per alimenti e per trasporto merci i principali mercati di Milano.