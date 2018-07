Ragazzina dispersa:ricerche senza esito

(ANSA) - BRESCIA, 22 LUG - É iniziato a Serle, in provincia di Brescia, il quarto giorno di ricerche di Iuschra, la ragazzina autistica che si è persa durante una gita nei boschi giovedì all'ora di pranzo. Nella notte e all'alba hanno sorvolato l'area i droni con telecamere che rilevano il calore della presenza umana, ma la dodicenne non è stata trovata. Alle 12 è atteso il prefetto di Brescia. Annunziato Vardè, per fare il punto della situazione e decidere come dovranno proseguire le ricerche dopo le 72 ore dalla scomparsa.