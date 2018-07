Ragazzina dispersa: prefetto, svanita

(ANSA) - BRESCIA, 22 LUG - "Per altre 48 ore le ricerche andranno avanti. Al termine di questa scadenza ci ritroveremo e faremo una nuova valutazione". Lo ha detto il prefetto di Brescia Annunziato Vardè al termine di un incontro con i soccorritori che da quarto giorni a Serle, nel Bresciano, stanno cercando la 12enne autistica scomparsa, scappando di corsa, durante una gita.

"I nostri timori derivano dalla conformazione morfologica del territorio in questione che è molto carsico e la ragazzina potrebbe essere caduta in uno dei tanti anfratti del territorio di Serle" ha spiegato il prefetto bresciano che ha poi aggiunto: "È come se fosse svanita nel nulla perché, a parte il primo avvistamento da parte di un uomo nell'immediatezza della scomparsa, non ci sono altri segnali di avvistamento e abbiamo in campo 285 operatori. Questo dato ci fa preoccupare perché mette in dubbio che la ragazzina sia ancora in superficie".