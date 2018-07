Fermate metro e tram dedicate a Leonardo

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Saranno dedicate a Leonardo da Vinci due fermate del trasporto pubblico a Milano in prossimità della chiesa di Santa Maria delle Grazie, in corso Magenta, che prenderanno il nome di 'Cenacolo Vinciano' in aggiunta alla denominazione già presente. Un modo, come spiega Palazzo Marino in una nota, per celebrare il genio del Rinascimento e le sue opere a 500 anni dalla morte.

Si tratta della fermata del tram 16 e della fermata Conciliazione della linea rossa della metropolitana, le più vicine al Museo del Cenacolo Vinciano, sede dell'omonimo e meraviglioso affresco, dove la nuova denominazione integrerà quella attuale.

"Un omaggio al genio di Leonardo in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla sua morte - hanno dichiarato in una nota gli assessori Marco Granelli (Mobilità) e Filippo Del Corno (Cultura) -. Ma anche un modo per indirizzare meglio i visitatori verso uno dei luoghi più visitati e più importanti della città, che sarà una delle mete più frequentate durante il 2019".