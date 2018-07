Comune regala bici smarrite a bisognosi

(ANSA) - BERGAMO, 22 LUG - Le bici smarrite o rubate e poi abbandonate e mai reclamate dai rispettivi proprietari saranno assegnate ai cittadini bisognosi che ne facciano richiesta al Comune di Treviglio. Sono 35 quelle raccolte dagli agenti della polizia locale e dagli operatori del Comune nel periodo che va dal 2013 al 2017, conservate in una magazzino comunale, ma ancora per poco.

La Giunta ha infatti deciso di affidarne 31 - quattro verranno invece distrutte perché in pessimo stato e irrecuperabili - all'Auser di Treviglio affinché vengano poi distribuite a cittadini in difficoltà e bisognosi di un mezzo di spostamento a due ruote. Non tutti però potranno farne richiesta. Solo in base a determinati requisiti e a reali esigenze, l'ufficio Servizi sociali inserirà i richiedenti nella graduatoria di merito per poi girarla ai volontari dell'Auser. Tra i modelli parcheggiati nel deposito del Comune ce ne sono anche due per bambini e ne spiccano alcuni di marca, quali Bianchi, Atala e Fausto Coppi.