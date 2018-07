A Milano 4,7 mln turisti fino a giugno

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - A Milano nei primi sei mesi del 2018 sono arrivati oltre 4,7 milioni di turisti (4.735.579), il 7,3% in più rispetto al primo semestre del 2017. Il dato è stato diffuso dal Comune di Milano che annuncia la partenza del tradizionale appuntamento con il ballo estivo in piazza del Cannone. "Milano è sempre più attrattiva e conferma la sua vocazione a essere metropoli protagonista del turismo mondiale", ha commentato l'assessore al Turismo, Roberta Guaineri. Per milanesi e turisti il Comune ha promosso 'Vacanze a Milano', dal 27 luglio al 2 settembre, in piazza del Cannone dove una pista da ballo ospiterà musica, concerti, animazione e intrattenimento. "Un punto di incontro per anziani e famiglie che negli ultimi anni è molto apprezzato anche dai tanti turisti che visitano la nostra città", ha aggiunto Guaineri.

Il Comune "si impegna per non lasciare soli coloro che, per scelta o per necessità, trascorrono le vacanze in città", ha concluso l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino.