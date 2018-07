Nasce scuola Milan in paese Gattuso

(ANSA) - CORIGLIANO CALABRO (COSENZA), 21 LUG - Nasce a Corigliano Calabro, il centro di cui é originario Rino Gattuso, una scuola di calcio del Milan, unico centro tecnico in Calabria della società rossonera. La scuola "Forza ragazzi", di cui é presidente Valentino Guerriero, sarà inaugurata venerdì prossimo, 27 luglio, nel campo sportivo "Santa Maria ad Nives" nella frazione Schiavonea. Nell'occasione avrà anche luogo una conferenza stampa alle 20 nel relais "Il Mulino". All'incontro con i giornalisti é prevista la partecipazione di alcuni delegati del Milan calcio, l'osservatore ed ex calciatore Angelo Carbone; Angelo Aiello responsabile settore giovanile Under 16; Elisabetta Spina, ex calciatrice ed attuale direttrice del Centro giovanile, ed il tecnico Antonio Corbellini, insieme a vari rappresentanti istituzionali.