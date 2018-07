Milan: individuato ad, piano Champions

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "E' già stato identificato" il nuovo amministratore delegato del Milan. Lo afferma un comunicato dopo il cda e l'assemblea di oggi in cui è stato revocato l'incarico a Marco Fassone. "Fino alla nomina, a tempo debito", del nuovo ad, spiega la nota del Milan, Paolo Scaroni, eletto presidente esecutivo, "assume ad interim il potere di sovrintendere alla gestione del club". Il cda "si riunirà a breve per riesaminare un nuovo business plan per il club, che presenti un chiaro percorso per riconquistare lo status da Champions League".

"Questo è un momento cruciale nella storia del club e siamo tutti grati di avere un nuovo proprietario impegnato a riportare il Milan al suo antico splendore": cosi Scaroni nel comunicato del club. "Sono felice - spiega - di avere l'opportunità di guidare il Consiglio di Amministrazione del Milan e sono grato per la fiducia e il sostegno dei miei colleghi membri del Consiglio Faremo tutto il possibile per mettere l'allenatore e i giocatori nella posizione di avere successo".