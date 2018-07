Rapina e spari, grave benzinaio ferito

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 20 LUG - Il titolare di un distributore di benzina di Busto Arsizio (Varese) è stato ferito a colpi di arma da fuoco da due rapinatori, mentre stava rientrando a casa, intorno alle 20 di oggi. A quanto si è appreso i malviventi, due con il volto coperto a bordo di uno scooter, avrebbero esploso quattro colpi di pistola in direzione dell'uomo, di cui tre andati a segno. Dopo averlo rapinato dell'incasso giornaliero, sono fuggiti. Soccorso e trasportato in ospedale a Gallarate (Varese), il benzinaio è grave.

Lo hanno aspettato sotto casa, forse lo hanno pedinato, e mentre percorreva la rampa dei box gli hanno scaricato addosso metà caricatore, per poi rapinarlo. Così, secondo una prima ricostruzione, è stato ferito Marco Lepri, 40 anni di Busto Arsizio, colpito al tronco con almeno tre colpi di pistola. Dopo aver lasciato l'uomo steso a terra i due malviventi gli hanno portato via la borsa contente l'incasso della giornata. Ora la Polizia di Stato sta cercando i due fuggitivi, scappati a bordo di uno scooter. Lepri, trasportato in ospedale, sarà probabilmente sottoposto ad intervento chirurgico non appena possibile. Le sue condizioni restano gravissime.