Lali, regina pop a Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Star osannata in patria e nei Paesi sudamericani, l'argentina Lali Esposito, ritenuta una delle regine del pop latino, farà tappa per la prima volta, il 21 e 22 luglio, al Milano Latin Festival in corso ad Assago nell'ambito del suo tour europeo.

Cantante, attrice e influencer, l'artista è protagonista di una carriera da predestinata iniziata in tv, nel 1998, a soli 6 anni. E' quindi diventata nota al grande pubblico per le sue interpretazioni nelle serie tv teen create da Cris Morena, una delle produttrici più importanti in Argentina. Dalla tv è poi passata ai grandi palcoscenici. Nel 2013 il suo primo album da solista 'A Bailar', pubblicato dalla Sony Music, è una rivelazione in America Latina: una miscela di pop, hip hop, dance, R&B, dubstep ed elettronica che diventa disco d'oro in Argentina.