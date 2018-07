Droga: nuovo blitz in bosco Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - A pochi giorni dall'ultimo blitz, stamattina i carabinieri hanno eseguito un nuovo controllo nel boschetto della droga di Rogoredo, a Milano. I militari del comando provinciale, con il supporto dei cinofili e di un elicottero, sono entrati nell'area verde che da anni è stata trasformata in una delle più grandi piazze di spaccio e hanno identificato 50 persone, denunciato uno straniero per inosservanza dell'espulsione, denunciato 2 italiani per inosservanza del foglio di via e proposto altri 3 fogli di via.

Sono iniziate, inoltre, le operazioni di disboscamento.

"C'è da augurarsi che la frequenza continuerà ad essere quella di un blitz ogni due giorni, però - commenta Riccardo De Corato, Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia - sarebbe anche utile, in questo periodo di incursioni, recintare l'area e mettere due o tre camper della Polizia e dei Carabinieri per chiudere gli accessi a spacciatori e drogati".