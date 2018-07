Coldiretti, stop a fake news

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - "Dobbiamo difendere la dieta mediterranea dalle informazioni scorrette e dalle fake news che circolano a livello internazionale e che colpiscono alimenti importanti per la tavola degli italiani, mettendo a rischio la loro salute e danneggiando l'economia del Paese". Lo ha detto Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia e vicepresidente nazionale, in occasione dell'assemblea regionale della Coldiretti che si è tenuta a Milano. Dall'etichetta nutrizionale a semaforo che boccia ingiustamente quasi l'85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine - spiega la Coldiretti Lombardia - alla pericolosa ipotesi di una tassa assurda su olio d'oliva, Parmigiano Reggiano, Grana, prosciutto e vino, per equipararli a cibi dannosi per la salute come le sigarette, "non mancano gli esempi fuorvianti e discriminatori che mettono sotto accusa i prodotti base della dieta mediterranea, i cui effetti positivi sulla salute sono stati invece riconosciuti da diversi studi scientifici" e "dall'Unesco".