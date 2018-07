Turismo: estero e aerei, app Nugo cresce

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Dopo Roma Termini, Venezia Santa Lucia e Firenze Santa Maria Novella, sbarca anche alla stazione di Milano Centrale la Nugo Space Experience, l'installazione interattiva che permette ai viaggiatori di scoprire i vantaggi di Nugo, la nuova app che consente di organizzare il viaggio e acquistare con un clic tutti i biglietti necessari per il proprio itinerario. A un mese dal lancio sono già saliti a sessantamila i download di Nugo mentre il servizio è in continuo aggiornamento e punta a integrare compagnie aeree, con un sguardo anche all'estero. "Nugo è una start up del gruppo Ferrovie dello Stato nata con un obiettivo molto chiaro: far scendere gli italiani dall'auto privata", ha spiegato il direttore della società Alessandro La Rocca. L'app è gratuita e non prevede un rincaro sull'acquisto dei biglietti digitali. Con Nugo, selezionando partenza e arrivo, sarà possibile acquistare tutti i biglietti necessari per gli spostamenti con un'unica transazione.