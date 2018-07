Ragazzina dispersa: nessuna traccia in zona con 22 km grotte

(ANSA) - BRESCIA, 19 LUG - Non si trova la bambina di 12 anni affetta da autismo dispersa attorno all'ora di pranzo a Cariadeghe, nella zona boschiva di Serle, in provincia di Brescia.

La bambina, di origine pakistana, era in compagnia di altri ragazzi disabili accompagnati dagli animatori di un'associazione quando si è allontanata correndo e ha fatto perdere le sue tracce.

Tra carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari sono impegnati nelle ricerche almeno 50 persone. Nella zona ci sono 22 chilometri di grotte.(ANSA).