Cosmetica, atteso +4,5% fatturato 2018

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Crescerà del 4,5% il fatturato globale della cosmetica italiana nel 2018. È la stima riportata dall'associazione nazionale delle imprese cosmetiche, Cosmetica Italia, alla presentazione dell'indagine congiunturale per l'anno in corso illustrata a Milano. Un fatturato che si avvicina a 11,5 miliardi di euro. Ad incidere sulla stabilità del settore - oltre ad un consumo interno che supera i 10 miliardi di euro - sono anche le esportazioni che nelle proiezioni del 2018 valgono 5 miliardi di euro (+8% rispetto al 2017). Già il primo trimestre del 2018 registra una crescita dell'export di oltre 4 punti percentuali.

Cosmetica Italia ha lanciato anche il messaggio "più attenzione e informazione verso i consumatori, anche da parte degli 'influencer'. In un mercato sempre più orientato verso le vendite sul web - le stime previste hanno rilevato una crescita a fine 2018 del 12%, con un trend primo semestre pari a +7,5% - è necessario fare attenzione a fake news o a 'demonizzazioni' di alcuni prodotti.