Arrestata la ladra della porta accanto

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano nei confronti di Vincenza Oziosi, 52 anni, ritenuta responsabile di una serie di furti e rapine ai danni di anziani e definita 'la ladra della porta accanto'. La donna è indagata per furto in abitazione e rapina con l'aggravante dell'avere profittato di circostanze di tempo e di luogo anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Vincenza Oziosi è una specialista nel campo dei furti in appartamento con la predilezione per vittime particolarmente anziane. Si fingeva infermiera incaricata di ritirare gli indumenti di ricoverati, oppure assistente sociale o, ancora, si offriva a vittime anche ultraottantenni per accompagnarle a fare la spesa e portar loro via di tutto: preziosi, spesso ricordi di famiglia, e assegni che poi incassava con firme false. Persino ai domiciliari era riuscita a commettere un furto ai danni di un uomo ricoverato in ospedale.